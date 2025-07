U de Chile vs Guaraní EN VIVO vía ESPN: horario, pronóstico y dónde ver la Copa Sudamericana

Momento de ir hasta el Estadio Julio Martínez Prádanos para presenciar un gran compromiso entre las escuadras de U de Chile vs Guaraní este jueves 17 de julio por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se jugará a partir de las 17:00 horas locales de Perú, asimismo, podrás seguir el minuto a minuto vía ESPN para toda Sudamérica.

Antesala del partido U de Chile vs Guaraní por Copa Sudamericana

U de Chile va por un triunfo en casa ante Guaraní. El cuadro mapocho tendrá la misión de hacer respetar su localía e imponer condiciones en esta llave ante Guaraní, con el objetivo de tomar ventaja rumbo a los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2025.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llegará con la moral a tope tras vencer 2-1 a Colo Colo en el Superclásico de Chile, el último fin de semana.

U de Chile se afianza en la Liga de Primera tras vencer a Colo Colo

Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que, el 'Romántico Viajero' sufrirá la sensible baja de Nicolás Ramírez por lesión, además, de momento, Leandro Fernández es duda y lo esperarán hasta el final. ¿Cuál sería el posible once?

A su vez, el 'Aborigen', llegará a esta cita luego de caer por la mínima diferencia contra Nacional en condición de visitante por el Clausura de la Liga Paraguaya 2025. Pese a este resultado, el plantel ya pasó la página y mira con mucha expectativa este enfrentamiento, ya que de superar la fase se medirán ante Independiente de Avellaneda, un histórico del continente.

¿Cuándo juega U de Chile vs Guaraní?

Según la programación de la Conmebol, el cotejo entre U de Chile vs Guaraní por la Copa Sudamericana 2025 se disputará este jueves 17 de julio en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

U de Chile quiere tomar ventaja ante Guaraní por los Playoffs de la Copa Sudamericana

¿A qué hora juega U de Chile vs Guaraní?

U de Chile recibirá a Guaraní por los Playoffs de ida de la Copa Sudamericana 2025 a partir de las 17:00 horas locales de Perú o las 18:00 horas de Chile y 19:00 horas de Paraguay. Conoce la guía de horarios en los demás países.

México: 16:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

¿Dónde ver U de Chile vs Guaraní?

Disfruta la transmisión del choque que afrontarán U de Chile vs Guaraní EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Además, puedes seguir el minuto a minuto por la plataforma Disney Premium.

Argentina: Disney Premium Argentina, ESPN 2 Argentina

Brasil: Paramount+

Chile: Disney Premium Chile, ESPN Chile

Colombia: DIRECTV Sports

Internacional: Bet365

Perú: Disney Premium

Uruguay: Disney Premium

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS Español

Paraguay: Disney Premium

U de Chile jugará ante Guaraní por los Playoffs de la Copa Sudamericana

U de Chile vs Guaraní: pronóstico y apuestas

Sobre el papel, U de Chile parte como favorito a ganar este encuentro ante Guaraní por la ida de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Conoce cuánto pagan las principales casas de apuestas.

Casas de Apuestas U de Chile Empate Guaraní Te Apuesto 1.57 4.01 5.71 Doradobet 1.57 4.33 5.66 Bet365 1.57 4.10 5.75 Betano 1.60 4.40 5.90 1XBET 1.55 4.15 5.70

U de Chile: últimos 5 partidos

U de Chile 2-1 Colo Colo

Unión Española 0-2 U de Chile

U de Chile 3-1 Deportes Iquique

Coquimbo 1-0 U de Chile

U de Chile 2-2 Curicó Unido

Guaraní: últimos 5 partidos

Nacional 1-0 Guaraní

Guaraní 3-1 2 de mayo

Sportivo Trinidense 2-1 Guaraní

Guaraní 0-5 Boston River (Uruguay)

Guaraní 2-1 Sportivo Luqueño

¿Dónde jugarán U de Chile vs Guaraní?

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en la Región Metropolitana de Chile albergará el partido entre U de Chile vs Guaraní por la ida de los Playoffs de la Conmebol Sudamericana 2025. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir a 48.665 hinchas.