Gorosito respondió sobre si Alianza le ganó 'al peor Gremio de la historia': "Hay que respetar..."

Alianza Lima firmó una noche histórica al vencer 2-0 a Gremio en Matute por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, ilusionando a toda su hinchada con el pase a octavos de final. Sin embargo, tras finalizar el encuentro, algunos críticos tildaron al conjunto brasileño como "el peor de la historia". Sobre ello, Néstor Gorosito dejó un contundente mensaje.

Una vez se dio el pitazo final, Néstor Gorosito declaró ante los medios en la conferencia de prensa y fue consultado por su opinión sobre algunos detractores que intentan menospreciar la histórica victoria de Alianza Lima en Matute, catalogando al rival como "el peor Gremio de la historia".

Al respecto, 'Pipo' Gorosito fue enfático al asegurar que eso no está en sus pensamientos, pues considera que Gremio tiene una vasta historia que se debe respetar, ya que posee grandes jugadores en su plantel e incluso sabe lo que es salir campeón en la Copa Libertadores.

"Yo no pienso así, para nada. Dejamos a Boca fuera que habían gastado 25-30 millones de dólares. Le ganamos ahora a Gremio que ha salido campeón de la Libertadores, que tiene una historia que hay que respetar y que tiene jugadores brasileros que han jugado en la selección y son excelentes jugadores. En estos casos se opina con mucha liviandad para menospreciar", expresó.

Video: Inka Digital TV

Néstor Gorosito valoró la victoria y opinó sobre el partido de vuelta

De igual manera, Néstor Gorosito no dudó en elogiar el rendimiento de sus jugadores y valoró especialmente el triunfo en Matute, pues hacía muchos años que Alianza Lima no lograba vencer a un elenco de Brasil en casa. No obstante, el argentino fue enfático al asegurar que la llave aún no está cerrada.

"El rendimiento fue muy bueno de todos, tanto los que iniciaron como los que entraron. Allá (en Brasil) trataremos de hacer lo mismo que hicimos acá, tenemos las herramientas como para poder hacerlo, pero todavía faltan 90 minutos así que tenemos que tener los pies en la tierra. Hace 37 años que Alianza Lima no gana un partido ante un equipo de Brasil de local, el plantel sigue haciendo historia, así que felicitaciones para todo el grupo", acotó.