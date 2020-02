Dota 2 | Lelis sobre Beastcoast: "Me dieron la bienvenida como a un hermano"

Rodrigo "Lelis" Santos es un jugador brasileño de Dota 2 y la comunidad peruana lo recuerda por haber apoyado al conjunto de Beastcoast en el Dota Pro Circuit en reemplazo de Wisper. Tras ser fichado por la organización Ninjas in Pyjamas ha logrado un resultado increíble al clasificar a la Major ESL One Los Angeles.

A dos semanas de incorporarse a la escuadra de Ninjas pudo concretar una clasificación a la Major. El brasileño llegó al equipo sin un estilo de juego definido y no tenía expectativas por lograr el resultado que obtuvo, ya que se encontraba en la región más fuerte de Dota 2.

“No tenemos un estilo de juego definido, solo jugamos con algunas ideas en mente y al final funcionó. No creé ninguna expectativa [para clasificar a la Major]. No juego con expectativas, solo generan ansiedad innecesaria. Me sentí feliz y satisfecho cuando gané, una buena prueba para mí de lo que soy capaz ”, dijo el jugador en una entrevista con Mais Esports.

Sobre su experiencia en Beastcoast y el ingreso a Ninjas in Pyjamas

Poco antes de unirse a NiP, Rodrigo Santos tuvo la oportunidad de ser suplente de Beastcoast en DreamLeague S13. Esta experiencia fue muy enriquecedora para él, pues aprendió del mejor equipo sudamericano de Dota 2 en la actualidad y le sorprendió el estilo de juego que tiene Beastcoast y la región debería aprender de ellos.

“Fue una muy buena experiencia y fue una oportunidad de oro. Me dieron la bienvenida como a un hermano y me dieron mucha confianza para jugar. Ven el juego un poco diferente a los brasileños, una cuestión de perspectiva. Juegan a su estilo y no les importa lo que piensen los demás, creo que esto es lo que más le da a nuestra región para aprender ”, comentó.



Lelis con el equipo de Beastcoast en DreamLeague S13. | Foto: Beastcoast

Tras ser eliminado Beastcoast de esa Major, Lelis fue contactado por el equipo Ninjas in Pyjamas. El brasileño menciona que la principal diferencia entre un equipo europeo y uno sudamericano es la infraestructura que puede ofrecer la organización.

"Me enviaron un mensaje de texto preguntándome si estaba interesado en jugar para NiP después de que fuéramos eliminados de la Major, respondí que sí y me uní al equipo. Lo que la organización ofrece a los jugadores es la principal diferencia. En Europa es muy diferente de Brasil en términos de infraestructura y salario ”, agregó.

Sobre ppd, capitán de Ninjas in Pyjamas



PPD en el torneo ESL One Hamburg 2019. | Foto: ESL

Al unirse a NiP, Lelis tiene la oportunidad de jugar junto a ppd, uno de los capitanes más exitosos y campeón de The International 2015. Cuando se le preguntó sobre cómo va esta experiencia, el brasileño afirmó que la fuerte personalidad del norteamericano, ser blanco de las críticas de muchos fanáticos, también tiene sus ventajas.

“ppd ciertamente tiene una fuerte personalidad, pero es algo normal y bueno en algunas situaciones de indecisión del equipo. Estoy aprendiendo mucho con todos los jugadores de Ninjas in Pyjamas en general, no solo con ppd ”, finalizó.

El próximo torneo que jugará Lelis será WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon donde estará el conjunto peruano de Infamous Gaming. Este evento se realizará del 19 al 23 de febrero en Kiev, Ucrania. El próximo mes estará en ESL One Los Angeles y probablemente se enfrente a Beastcoast.

