Dota 2 | Pain y Mandy se quedan sin Major y sin Minor después de decirle a Beastcoast "Nos vemos ahi"

El día de hoy conoceremos al equipo sudamericano de Dota 2 que nos representará en la StarLadder Minor. Después de la eliminación de Infamous Gaming, solamente quedaban 3 equipos con posibilidades (los tres brasileros) de los cuales uno era Pain Gaming.

Equipo que llegó hasta esta fase de Playoffs después de un polémico encuentro en contra de Beastcoast.

(Puedes saber más sobre esto en la nota de acá abajo).

El día de ayer Pain Gaming venció 2-0 a Infamous Gaming, esto significó la clasificación a al final de la Upper Bracket en donde perdió contra Furia Esports.

Es por eso que el día de hoy, se tuvo que enfrentar a NoPing Esports, equipo que eliminó a Infamous Gaming, para conseguir el cupo a la final del Playoff en contra de FURIA Esports.

Lamentablemente, para el equipo de Pain Gaming, NoPing Esports salió mucho más motivado y no tuvo piedad en contra de ellos y los eliminó por completo de esta etapa del torneo dejándolos sin chance de que llegar a un torneo de Valve.

Lo más curioso de todo esto. Es que en la etapa final del enfrentamiento en contra de Beastcoast el jugador Mandy, quien tuvo el polémico intercambio de palabras con Chris Luck, les dijo a los jugadores de Beastcoast que los verían en la Major.

Pues al parecer esto no va a pasar y es que después de esta derrota ya no tienen forma alguna de clasificar a la Major y a la Minor y tendrán que esperar hasta las clasificatorias para la Epicenter Major para conseguir sumar puntos del Dota Pro Circuit y encontrar el pasaje directo para The International 2020.

Otro de los grandes equipos de Dota 2 que se quedarán sin Major serán Team Nigma y Team Liquid, que fueron eliminados por Alliance.

Otro grande que se quedó sin torneo fue PSG.LGD que no pasó siquiera de las Open Qualifiers que también lo intentarán para la EPICENTER Major.

