ESL One Dota 2 | PSG.LGD es eliminado de las clasificatorias abiertas por equipo de jugadora femenina

El día de ayer empezaron las eliminatorias para la ESL One Los Ángeles Major de Dota 2 en China. Uno de los equipos que más llamaban la atención en estas eliminatorias era el subcampeón de The International 2018 PSG.LGD que buscaba volver al Dota Pro Circuit con la intención de conseguir el cupo a The International 2020.

PSG.LGD había comenzado estas clasificatorias con el pie derecho y el día de hoy tenía que demostrar que podía llegar a las clasificatorias cerradas. En su primera partida de la ronda de 16, se enfrentó a The New Top. Equipo al que venció sin problemas para lograr pasar a cuartos de final en donde se enfrentó a Dark Knight.

PSG.LGD se posicionaba como el favorito para llegar a las clasificatorias después de vencer a Dark Knight. Su último rival era el equipo de Blaze. Un equipo desconocido de Dota 2 en el que la figura más resaltante es Bi “AXX” Xia quien se ha convertido en la segunda jugadora femenina en llegar a las Clasificatorias Cerradas del Dota Pro Circuit.

Contrario a lo que se podía pensar, PSG.LGD se vio ampliamente superado por este equipo logró vencer sin problemas al experimentando equipo que aún no encuentra el estilo de juego que los caracteriza.

De esta forma, PSG.LGD vuelve a ser eliminado en las clasificatorias abiertas y las probabilidades de llegar a The International 2020 de forma directa se complican.

ESL One Dota2 Los Angeles China Open Qualifier



Thank you everyone for the kind support, we surely need to rework internally our personal and team development, we'll find the solutions, and trying to come back stronger.



Ggwp to Team Blaze, congratulations and good luck further! pic.twitter.com/A3tEb1uO6A