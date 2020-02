Dota 2 | ¡NO DURÓ NI UNA SEMANA! Ahjit, remplazo de Ame en PSG.LGD, es separado del equipo

Hace unos días se anunció que la famosa organización de Dota 2 PSG.LGD tomó la sorpresiva decisión de retirar de su roster a su carry Wang "Ame" Chunyu, con el que salieron subcamepones de The International 2018, y remplazarlo por Lai "Ahjit" Jay con miras a lo que serán las clasificatorias abiertas de su región para la ESL One Los Ángeles Major.

Ahora, para sorpresa de muchos y tan solo unas horas de que inicien las clasificatorias abiertas de China, PSG.LGD lanzó un comunicado en donde anuncian que “durante las sesiones de entrenamiento, Ahjit no se sentía cómodo con las estrategias del equipo y sus habilidades no eran las esperadas”.

Por esta razón, la organización de China decidió retirar de forma temporal al jugador y remplazarlo por Li "ASD" Zhiwen ex jugador de Revive.

As result of recent preparations for training, player Lai Jieshan "Ahjit" temporarily transitioned to inactive status. The line up of @PSGeSports team for ESL One Los Angeles 2020 Major China Open is as follows: - ASD - Somnus`M - Chalice - fY - xNova #LGDGaming #PSGLGD

De esta forma el equipo queda conformado de la siguiente forma:

1. Li “ASD” Zhiwen

2. Lu “Somnus” Yao

3. Yang “Chalice” Shenyi

4. Xu “fy” Linsen

5. Yap “xNova” Jian

Como podemos recordar, PSG.LGD decidió no participar en la primera Major de la temporada para poder tomar unas vacaciones más largas. Esto hizo que no recibieran invitación directa para las clasificatorias cerradas de China para la segunda Major de DreamLeague. Lo peor de todo es que, para sorpresa de todos, fueron eliminados en las clasificatorias abiertas y se perdieron la segunda Major.

Para esta tercera Major, con un roster renovado, el equipo de China parece haber agarrado un nuevo aire y han logrado empezar con pie derecho estas clasificatorias abiertas. Aunque recién el día de mañana, conoceremos si logran entrar a las clasificatorias cerradas.

ESL Dota 2 Los Angeles Major China Open Qualifier, @PSGeSports First match of the day is in the bag! Chalice was unable to be killed!



We'll be back tomorrow 3PM GMT+8, playing the second round.#LGDGaming #PSGLGD #LGDWin pic.twitter.com/2WsNYQjke3