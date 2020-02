Dota 2 | Los memes por el triple empate infinito de Beastcoast, Infamous y Furia [FOTOS]

Estas clasificatorias de Sudamérica de Dota 2 para llegar a ESL One Los Angeles Major está tomando más tiempo. Pues los equipos del grupo A quedaron empatados y tuvieron que jugar un desempate triple entre Beastcoast, Infamous Gaming y Furia.

Esto fue jugado el martes 11 de febrero desde las 09:00 a. m. hora Perú, Furia comenzó derrotando a Beastcoast. Luego, Beastcoast derrotó a Infamous Gaming y finalmente Infamous venció al conjunto de Furia. Esto ocasionó otro empate triple, a lo que ESL hizo que los equipos vuelvan a jugar de nuevo.

Los memes por el desempate triple de Beastcoast, Infamous y Furia

Los jugadores, equipos y la comunidad de Dota 2 se pusieron a crear una gran cantidad de memes por la atípica situación. Aquí te dejamos una parte de la recopilación de imágenes que hemos podido encontrar en diferentes redes sociales como Twitter y Facebook:

"Día 281 del desempate infinito Beastcoast y Furia unidos bajo el único patrocinio en el nombre de Rivalry, aquí el logo. Juntos ellos creyeron que podrían derrotar a Infamous. El juego finaliza con una base race y ambos ancients explotan al mismo tiempo. El desempate continúa.

day 281 of infinite tiebreakers. beastcoast and @furiagg unite under one banner in the name of @RivalryDota2. here's their logo. together they believe they can defeat Infamous. the game ends with a base race and both ancients explode at the same time. the tiebreakers continue. pic.twitter.com/ssYkCfFR8o — beastcoast (@beastcoast) February 11, 2020

Lo más jocoso de todo este asunto, es que los equipos volvieron a empatar en el mismo orden:

Furia > Beastcoast

Infamous < Beastcoast

Furia < Infamous

La parte que no es nada graciosa es que ESL volvió a mandar Tiebreakers y vamos por el tercer desempate. Los playoffs se jugarán mañana, Thunder Predator y Pain Gaming no tienen que esperar más.

Our NA Closed qualifier game 1 between Business Associated and @ChaosEC has finished up with Chaos taking the lead. YawaR and Quinn looking scary on their Sven and Storm Spirit respectively. Game two is coming up right here: https://t.co/m426wX6Mlt#ESLOne pic.twitter.com/UZeHVHAK7p — ESL Dota2 (@ESLDota2) February 11, 2020

