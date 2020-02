Dota 2 | Alliance se impone 3-2 a Team Nigma y lo deja sin Minor

Después de 5 intensas partidas en las que ambos equipos dieron el todo por el todo para conseguir el único cupo de Europa a la Minor de StarLadder, el equipo de Alliance consiguió la victoria tras imponerse por 3-2 a Nigma.

Resumen del juego

El primer enfrentamiento terminó a favor de Alliance que con una combinación bastante interesante entre Faceless Void, Earthshaker y Lich lograron controlar la partida e inclinarla a su favor.

What a performance!😍

Complete control through the whole game as we move one step closer to our goal!🔥#LongLiveAlliance #KyivMinor pic.twitter.com/VXvqlLxfSq — Alliance (@theAllianceGG) February 14, 2020

En la segunda partida, Nigma se puso mucho más serio y ganó la partida en menos de 25 minutos con un Void Spirit descontrolado por parte de W33.

And that’s GG!



We tie up the score with @theAllianceGG. Game 3 is gonna be a barn burner!#StarsAlign #KyivMinor pic.twitter.com/Mf3DMqKjV0 — Team Nigma (@TeamNigma) February 14, 2020

En la tercera partida Nigma volvió a mostrar su mejor juego siendo W33 nuevamente el MVP de la partida con su Outworld Devourer que terminó con un score de 17/4/9.

Nigma estaba cada vez más cerca de una nueva Minor pero Alliance reaccionó y de la mano de Nikobaby y 33 aguantaron la partida y lograron conseguir el 2-2.

Game 5 to decide who goes to the Major comi.. Oh wait it's just the qualifier!😅



Last game to send someone to the minor coming up, insane series!😱#LongLiveAlliance #KyivMinor pic.twitter.com/VaurQWekI1 — Alliance (@theAllianceGG) February 14, 2020

El quinto y último enfrentamiento entre los equipos fue bastante parejo al momento de tomar las peleas. Aunque al momento de tomar estructuras, el equipo de Kuroky y compañía era mucho más eficaz y rápidamente le quitaba espacios a Alliance para conseguir recursos. A pesar de eso, una mala jugada por parte de Miracle, que le costó 90 segundos de muerte, Alliance decidió ir todo medio y ganar la partida eliminando a Nigma de a posibilidad de la Minor.

What. A. Game! After 5 solid games, @theAllianceGG reigns victorious! They're going to the Starladder ImbaTV Minor. GGWP boys



🇧🇬 Nikobaby

🇸🇪 Limmp

🇮🇱 33

🇸🇪 Handsken

🇩🇪 Fata pic.twitter.com/45NfR0ftQF — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) February 14, 2020

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!