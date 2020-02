Dota 2 StarLadder Minor | Jugador peruano, MoOz, clasifica a torneo en Ucrania

Tras finalizar las regionales de ESL One Los Angeles en varias regiones, el siguiente día comenzaron las clasificatorias regionales de StarLadder Minor. En la región de Norteamérica estuvieron participando equipos con jugadores peruanos como MoOz, Sword y Flapjack (que también tiene nacionalidad española).

El equipo de Flap y Sword, Zoomies, fue vencido por el conjunto de MoOz, Business Associates (ex J.Storm) por 2-0. En la otra llave, la escuadra de Fighting Pandas (donde juega EternalEnvy) derrotó por 2-0 al equipo mexicano Team Xolotl. La final de llave alta por el primer cupo fue entre MoOz y EternalEnvy.

En el primer juego, la escuadra de MoOz no tuvo piedad contra Fighting Pandas. En 41 minutos ganaron con un marcador de 15-37, nuestro compatriota jugó con Rubick y quedó con un marcador de 0/1/22. Sin embargo, el protagonista absoluto fue Riki hard carry de Moo que hizo un marcador de 20/2/14.



El resultado final del equipo Business Associates en el primer juego. | Foto: Dotabuff

El juego 2 fue muy parecido en cuanto a dominio, esta vez le dieron a MoOz el héroe Puck. La escuadra de Pandas comenzó muy bien con las rotaciones de Moonmeander (Earthshaker) y estuvo bastante reñido los primeros 10 minutos.

Moo con Wraith King consiguió tanto espacio que sacó una ventaja de casi 10,000 de valor neto al core rival que era EE con Faceless Void. Aprovechando esta gran diferencia en poder de items, Business Associates presionó y forzó peleas constantemente contra Fighting Pandas.

En minuto 25, con una entrada final a la base de Fighting Pandas el conjunto de MoOz clasificó a StarLadder Minor y estará representando al Perú desde el 5 al 8 de marzo en Kiev, Ucrania.

Business Associates have qualified for the first NA spot at the Starladder ImbaTV Minor! pic.twitter.com/jxDPGwcbuD