Dota 2 | Crean versión VR del MOBA y el público lo adora [VIDEO]

Dota 2 es uno de los esports más populares a nivel mundial y que cuenta con una gran cantidad de fanáticos a nivel mundial. Así como este juego nació de Warcraft III, un desarrollador de videojuegos recién graduado ha decidido crear su propia versión, pero con un nuevo estilo.

A través de su canal de Youtube, el usuario conocido como JamesPGameDev ha mostrado el primer vistazo de lo que sería una recreación de un juego RPG VR de Dota 2.

Él compartió el video con la intención de que la comunidad de a conocer su interés en una creación mucho más grande de este juego.

El creador de este video compartió en Reddit un preguntas y respuestas en donde respondió algunas dudas que la comunidad podría plantear.

"Este proyecto es algo en lo que he estado trabajando desde septiembre pasado, durante mi último semestre en la Universidad. Comenzó simplemente construyendo un sistema de gestos para controlar un gancho, que usarías para completar una serie de minijuegos. Por capricho, en algún momento de noviembre, envié un correo electrónico a Gabe Newell pidiéndole permiso para usar los activos de Dota para hacer que el juego cobre vida. ¡Para mi sorpresa, dijo que! Desde entonces, he pasado todo el tiempo que puedo tratando de convertir mis pequeños minijuegos en un juego de rol Dota 2 completo. ¡Ahora me siento cómodo mostrándoles algo del juego a todos!"