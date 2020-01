Dota 2 | Ninjas in Pyjamas confirma la llegada de Lelis a su alineación

Después de la eliminación de Beastcoast de la DreamLeague Season 13 a manos de Invictus Gaming, se hicieron muchas preguntas sobre el equipo y en especial sobre un jugador en particular: Lelis.

Nosotros les compartimos una nota en donde les compartimos algunas ideas de lo que podría ocurrir con el futuro de este talentoso jugador de Brasil y parece ser que, al final, atinamos en una.

A través de su cuenta de Twitter Ninjas in Pijamas, organización europea de esports, ha confirmado la llegad del jugador brasilero Lelis a su escuadra de Dota 2.

Recordemos que Ninjas in Pyjamas ya es un equipo que conoce a los brasileros muy bien pues la escuadra de Rainbow Six de esta organización es enteramente del país americano.

De esta forma, el roster completo de Ninjas in Pyjamas quedaría de la siguiente forma:

1. Nikita "Daxak" Kuzmin

2. Jason “TANNER” Connor

3. Rodrigo "Lelis" Santos

4. Saahil “Universe” Arora

5. Peter “ppd” Dager

Además, se anunció la llegad de Daxak, ex jugador de Gambit.

Ninjas in Pyjamas es una escuadra que a lo largo de su historia ha contado con grandes jugadores, pero también es una alineación que ha sufrido muchos cambios.

El jugador más antiguo de este equipo es ppd, que además es el capitán. Por otro lado, dos de los jugadores, Universe y Biver entraron al equipo en septiembre del 2019 junto con Gunnar que fue separado del equipo recientemente.

Since the signing of our new @DOTA2 roster, the results have not been what we hoped them to be in any of the tournaments we attended and therefore we’re making the changes needed to turn this ship around.https://t.co/VSnw02BQp4#GONINJAS #DOTA2 pic.twitter.com/wFPM3ZSXyC