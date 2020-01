JerAx: "Al final, solamente tengo que seguir este camino y se aclarará en mi mente, lo que realmente quiero hacer" [VIDEO]

El día de hoy Red Bull Gaming, a través de su cuenta oficial de Youtube, ha compartido un video que nos permite tener una visión mucho más profunda y exclusiva de Jesse “JerAx” Vainikka, jugador de OG que anunció su retiro oficial del Dota 2 profesional hace unos días.

En el video, de menos de 8 minutos de duración, podemos ver una manera mucho más cercana los pensamientos de JerAx sobre su futuro y nos ayuda a entender de una mejor manera el motivo por el cual decidió dejar de manera definitiva del Dota 2 profesional para enfocarse mucho más en su vida personal y en las relaciones que dejó de lado para concentrarse plenamente en el Dota 2.

El video tiene subtítulos en Español Latino.

JerAx se hizo conocido gracias al MOBA Heroes of Newerth (HON) pero paró su carrera profesional dentro de este juego para hacer el servicio militar.

Cuando termino el servicio militar en el 2013, JerAx empezó a jugar Dota 2 de manera profesional siendo su primer equipo Rat in the Dark. Desde ese momento estaría viajando por diferentes equipos hasta que en el 2015 llegó a Team Liquid donde consiguió mayor reconocimiento a nivel mundial pero todavía sin conseguir los logros que buscaba.

En agosto del 2016, N0tail se pondría en contacto con él y lo reclutaría para OG con los que ganó 2 Major. Cuando jugaba en Team Liquid, llegó a la final de The Shanghai Major pero la perdió contra Team Secret.

Junto a este equipo, JerAx tuvo sus mejores épocas llegando a ganar dos The International de forma consecutiva. Siendo uno de los pocos jugadores que lo han conseguido( solamente los 5 jugadores de OG han logrado esto.)

Finalmente, hace unos días, JerAx anunció que se retiraba del Dota 2 profesional siendo considerado uno de los mejores posiciones 4 y jugadores de la historia del Dota 2 profesional.

From Boston to Shangai, @iamJERAX allowed us to write a unique story with OG.



All good things come to an end, and Jesse has decided to retire from pro Dota 2.

Thank you Jesse!



🌻 Read JerAx's statement ➡️ https://t.co/izeufE6vU4#DreamOG pic.twitter.com/nIxvuP9gxK