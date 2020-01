Cloud 9 vuelve al Dota 2 y Beastcoast les responde

Desde hace unas semanas un rumor estuvo pululando dentro de la escena del Dota 2 profesional. Y es que Cloud 9 había dado a entender que volvería a la escena profesional de este esport con un nuevo equipo. Y ahora, esto está 100% confirmado.

After 2 years, #C9DOTA comes off of cooldown as we rejoin competitive @DOTA2 ! Our roster: @skemdota2 @vtFaded @MiSeRyDOTA @FLeeDOTA @PieLieDieDota Welcome the #C9FAM everyone! 📰Read more: https://t.co/b4cFXiaTlI pic.twitter.com/UZNWRjmFbg

A través de su cuenta oficial de Twitter, Cloud 9 anunció la llegada de su nuevo roster el cual, está conformado por 5 jugadores muy conocidos en la escena competitiva de Dota 2.

1. Andrei ‘skem’ Ong

2. Cheng ‘vtFaded’ Jia Hao

3. Rasmus ‘MISERY’ Filipsen

4. Francis ‘Flee’ Lee

5. Johan ‘pieliedie’ Åström

Según el comunicado oficial de Cloud 9, la organización ha decidido que las próximas clasificatorias a la ESL One Los Ángeles en la región de SEA, dejando de lado la región en donde esta región está ubicada que es norteamericana.

La mayor sorpresa dentro de este roster, más allá de la incorporación de Misery. Es la llegada de vtFaded quien desde hace unos meses se encontraba como inactivo en EHome y ahora, la misma organización ha confirmado su llegada a Cloud 9.

Dear fans,we have reached an agreement with @Cloud9 that vtFαded will loan to Cloud9 for the rest of the season.

vtFαded joined EHOME at the beginning of the season, and had a great performance with teammates. Thanks for the efforts vtFαded made, wish him a brighter future. pic.twitter.com/QSEhW4hy1O