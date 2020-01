Dota 2 | Cloud 9 volvería a competir en este esport y Beastcoast les responde

Una de las organizaciones más importantes en el mundo de los esports a nivel de América es Cloud 9. Una organización que cuenta con equipos de League of Legends, Counter Strike, entre otros muchos esports.

Durante un tiempo, Cloud 9 probó suerte en el Dota 2 competitivo. Su último equipo fue en el 2017 y estuvo conformado por los siguientes jugadores:

1. Jacky “EternaLEnVy” Mao

2. Adrian “FATA- “Trinks

3. Arif “MSS” Anwar

4. Kurtis “Aui_2000” Ling

5. Johan “pieliedie” Astrom

Después de no conseguir la clasificación a The International de ese año, el equipo se separó y cada jugador tomó su propio rumbo y no se supo nada más de esta organización dentro del mundo de Dota 2. Hasta hace unas horas.

A través de su cuenta de Twitter, la organización de Cloud 9 realizó una curiosa publicación.

Lakad Matatag? — Cloud9 (@Cloud9) January 27, 2020

Estas palabras son bastante reconocidas dentro del mundo del Dota 2. Pues pertenecen a una cast filipino que se volvió bastante famoso.

Lo importante y realmente resaltante es que lo que le contestaron a continuación y es que diferentes equipos de Dota 2 contestaron rápidamente este mensaje.

Una de estas organizaciones fue Beastcoast que comentó “We’ve missed this” que se puede traducir como “extrañábamos esto”.

Todo esto parece indicar una sola cosa. Cloud 9 volverá al Dota 2 competitivo.

¿Cuál sería la posible alineación?

Por el momento no se han realizado más anuncios sobre esto, pero los rumores están diciendo que Cloud 9 estaría pensando apoyar al equipo de Fighting Pandas que ha conseguido importantes logros siendo una alineación sin mucho apoyo.

Este equipo está conformado por:

1. Jacky “EternaLEnVy” Mao

2. Jonathan “Bryle” De Guia

3. Jingjun “Sneyking” Wu

4. Kurtis “Aui_2000” Ling

5. David “MoonMeander” Tan

