Hector "K1" y su Doom son elegidos MVP después de la partida frente a Invictus Gaming

Beastcoast cayó en contra de Invictus Gaming por 2-0 por la DreamLeague Season 13. A pesar de esta derrota, la segunda partida del equipo peruano fue muy buena y por momentos parecía que la victoria sería de ellos.

Y parece ser que el público piensa igual.

DreamLeague Season 13 presenta una mecánica bastante interesante al finalizar cada partida. Ellos presentan al MVP de la partida la cual es elegido mediante una votación del público.

Al finalizar la partida y después de comentar un poco sobre esta Sheever, quien es la host del evento, presentó al MVP de la segunda partida entre Beastcoast e Invictus Gaming.

Para sorpresa de los mismos presentadores y de mucha parte del público, a pesar de la derrota, K1 fue elegido el MVP de la segunda partida entre estos equipos.

K1 eligió un pick bastante curioso para este segundo juego: Doom, un héroe que no habíamos visto hasta el momento en el jugador peruano.

Es por eso que para muchos fue una sorpresa ver lo bien que lo manejó, sacando Radiance minuto 13, siendo la más rápida en el torneo y manteniéndose primero en la tabla de network durante todo el juego.

K1 fue vital para la defensa de su base durante toda la partida y sostuvo a su equipo durante todo el enfrentamiento. A pesar de que la derrota en el segundo juego fue en parte su culpa, pues se encontraba mal posicionado e Invictus Gaming no tuvo problema en matarlo mientras farmeaba. K1 es de los mejores jugadores que tiene Sudamérica y lo demuestra en cada partida que juega.

Por el momento ningún jugador de Beastcoast se ha manifestado después de la derrota contra el equipo de China. Lo único que se puede encontrar en las redes oficiales del equipo, es una publicación donde felicitan a Invictus Gaming por la victoria.

we fought hard, but couldn't quite make the reverse sweep! @invgaming take the series 2-0, GGWP 👏 we hope you enjoyed the games #DHDL13 🌊🌊 pic.twitter.com/10WwBa6hga