¡CONTRA LAS CUERDAS! Beastcoast pierde su primera partida en contra de Invictus Gaming

Beastcoast e Invictus Gaming se están jugando el todo por el todo, en una partida al Mejor de 3 que definirá al primer eliminado de este cuarto día y, por otro lado, nos dará a conocer al equipo que se enfrentará a Evil Geniuses en unas cuantas horas por la DreamLeague Season 13.

La primera partida, programada para las 4:30, estuvo llena de emociones desde la fase de previa, hasta el último minuto de la partida.

Recordemos que después de la victoria en contra de Team Nigma. Stinger, capitán del equipo, comentó en una entrevista que le gustaría enfrentarse a Invictus Gaming pues este equipo los eliminó de la MDL Chengdu Major y querían cobrarse la revancha.

Después de que Invictus Gaming venciera a Team Aster por 2-1. El sueño de Stinger se cumplió.

Beastcoast sorprendió con una alineación que combinaba picks de confort con nueva estrategia. Teníamos una Winter Wyvern para Stinger, que fue fundamental en contra de Team Nigma, y teníamos un Phantom Lancer para K1 y un Magnus para Chris Luck, picks que no teníamos acostumbrados a ver en esta Major para el equipo peruano – brasilero.

Por otro lado, Invictus Gaming eligió un Io para Ori, un Sand King para JT- y un Slark para FlyFly.

El inicio fue duro para Beastcoast. El equipo de China conseguía bastantes objetivos y el equipo de Perú no encontraba los espacios necesarios para sentirse cómodo. Con el paso del tiempo, esto fue cambiando pues, Beastcoast empezó a pelear en equipo y aprovecharon sus picks agresivos.

A pesar de que el Leshrac de Emo parecía descontrolado, el equipo de Perú no se alteró y empezó a dominar la partida a medida que avanzaba la partida. Incluso lograron ponerse en ventaja rompiendo las barracas de medio primero a pesar de tener el network en contra.

