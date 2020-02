Dota 2 | Recordemos como es que Infamous Gaming clasificó a la WePlay! Mad Moon

Infamous Gaming no logró clasificar a la Major de Los Ángeles ni a la Minor de Kiev. A pesar de esto, que se haya quedado sin Major y Minor. No significa que la organización peruana no nos vaya a representar en algún torneo de nivel internacional.

Resulta que el equipo de Infamous Gaming participará en la WePlay Mad Mon 2020. A muchos agarró por sorpresa esta noticia pues no se tenían muchas noticias sobre este torneo. En la siguiente nota, vamos a recordar el camino de Infamous Gaming para llegar a este torneo.

Camino de Infamous

A diferencia de otros equipos, Infamous Gaming no fue invitado de forma directa a este torneo. Si no que tuvo que clasificar después de enfrentarse a diferentes equipos de Sudamérica y Norteamérica.

Las clasificatorias se llevaron a cabo entre los días 28 de mayo y 2 de junio y el roster, en esa ocasión estaba conformado por los siguientes jugadores:

1. Oliver “Oliver” Lepko

2. Dominik “Blakc” Reitmeier

3. Mikki “HesteJoe Rotten” Junget

4. Malthe “Biver” Winther

5. Mariano “Papita” Caneda

Algo bastante curioso es que actualmente el único jugador que queda de aquel roster es el argentino Papita.

El roster actual del equipo es:

1. Enzo “Timado” Gianolli

2. Sebastián “Robo-Z” Cerralta

3. Rafael “Sacred” Yonatan

4. Alexis “Sl4din” Cepeda

5. Mariano “Papita” Caneda

El torneo se realizó en un formato de llaves. Todas las partidas eran al Mejor de 3 con excepción de la final que era al Mejor de 5.

Al ser considerado uno de los mejores equipos de la región, Infamous Gaming fue invitado directamente a los cuartos de final, al igual que Pain Gaming, en donde se enfrentó a Team Anvorguesa. En ese entonces el equipo estaba conformado por los jugadores actuales de Beastcoast, excluyendo a Scofield.

Infamous Gaming venció a Team Anvorguesa. Esto los clasificó a la semifinal del torneo en donde se cruzaron contra Pain Gaming que venció a EgoBoys en la ronda previa.

Infaomus Gaming venció a Pain Gaming por WO. Esto los clasificó a la final del torneo en contra de J.Storm que venció en la semifinal al antiguo Beastcoast.

En la final, Infamous Gaming venció 3-1 a J.Storm con lo que consiguió la clasificación al torneo.

Los demás equipos clasificados a este torneo son:

- Team Secret (Invitado)

- Gambit Esports (Invitado)

- Nigma (Invitado

- NiP (Radiant Winner)

- B8 (Remplazo de RNG)

- Aggresive Mode (Remplazo de Navi)

Recordemos que todavía falta definir a un equipo invitado directamente.

