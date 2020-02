Dota 2 | ¿Ramzes vuelve a Virtus Pro? Esta es la verdad detrás de la fotografía

Hace unas cuantas horas, a través de las diferentes redes sociales de Virtus Pro, se compartió una fotografía en donde se veía al jugador Roman “RAMZES666” Kushnarev junto con algunos jugadores del roster oficial de su antiguo equipo.

Para algunas personas, esto significó la posibilidad de que el actual jugador de Evil Geniuses llegara nuevamente a la escuadra rusa que clasificó a la ESL One Los Ángeles Major.

Pues la verdad es muy diferente a lo que algunos fanáticos de Virtus Pro pensaban.

La realidad detrás de la fotografía

La verdad detrás de esta foto es algo diferente. Resulta que, actualmente en Europa, se está llevando a cabo un torneo que abarca a toda la región de CIS y en donde han sido invitados diferentes equipos Tier 1 de la región. Entre estos invitados se encuentra el equipo de Virtus Pro.

Recordemos que Zaur “Cooman” Shakhmurzaev, quien ocupó la posición de carry para las clasificatorias a la ESL One Los Ángeles Major, no es parte oficial del equipo si no que jugó estas clasificatorias en calidad de Standin.

Por este motivo la organización de Virtus Pro, optó por llamar a RAMZES para que juegue su lugar. Cabe resaltar que originalmente RAMZES jugaba en la posición de carry pero, después de llegar a Evil Geniuses, empezó a jugar de off.

Parimatch League Season 2

Este es el nombre que recibe el torneo en el que está participando actualmente la escuadra de Virtus Pro, quienes son los campeones vigentes.

Los otros equipos que completan el torneo son:

- Modus Unity

- FlyToMoon

- Team Spirit

- Cyber Legacy

- Winstrike Team

- ForZe

- HellRaisers

Si deseas seguir el torneo en vivo acá te dejamos el stream oficial.

