Valve vs Riot Games ¿Puede, el nuevo shooter de Riot, destronar a Counter Strike?

El día de ayer se revelaron diferentes videos en donde se mostraba un poco de gameplay de lo que será el nuevo juego de Riot Games que buscará competir contra Counter Strike.

Si bien estos videos son parte de una Fase Alfa. Nos permiten ver diferentes detalles de lo que será el gameplay. Además de revelarnos el nombre oficial del juego que, hasta el momento, era conocido simplemente como “Project A”

Aunque hay una pregunta que está rondando por la mente de todos los amantes de los FPS. ¿Es posible que Valorant logre superar al juego de Valve?

Los desarrolladores de este shooter, han prometido una serie de características que lo convertirían en un juego mejor que Counter Strike.

La primera característica, es que Valorant “promete tener un sistema de disparo mucho más preciso que esté basado únicamente en nuestra habilidad y estrategia como jugadores.”

Esta es la característica más parecida a Counter Strike.

Valorant Lead Game Designer Trevor 'Classick' Romleski confirms Valorant will have many of the same weapon gameplay mechanics featured in Counter-Strike pic.twitter.com/2hXsNZbBEg