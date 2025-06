Pocos lo saben: así puedes obtener 1000 diamantes GRATIS en Free Fire de forma LEGAL y 100% SEGURA

Free Fire es uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo y gran parte de su fama mundial radica en la gran cantidad de skins que puedes comprar en la tienda del juego con diamantes, los cuales a su vez se pueden adquirir con dinero real, ya sean dólares, euros o soles.

¿Quieres comprar skins, pero no tienes dinero para conseguir diamantes? Pues bien, por si no lo sabes, existe una forma totalmente LEGAL de ganar 1000 diamantes de parte de Garena. Por si no lo sabes, podrás recibir este premio si eres parte del programa Free Fire Advance Server o Servidor Avanzado.

El Free Fire Advance Server es un programa creado por Garena en el que los jugadores pueden probar funciones que aún no están disponibles en el videojuego. La idea es que los usuarios puedan encontrar y reportar 'bugs' y además dar opiniones sobre las nuevas funciones que se agregan. De esta forma podrás recibir una recompensa de 1000 diamantes.

¿Quieres ser parte del Free Fire Advance Server? Lo único que debes hacer es descargar el APK oficial mediante este LINK, y elige iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o Google, según la plataforma en la que creaste tu cuenta. Luego, completa el formulario de registro y haz clic en 'Unirme ahora'.

Si eres seleccionado para ser parte del FF Advance Server, recibirás un correo electrónico con un código de acceso. Descarga el APK del servidor, ingresa el código proporcionado y comienza a disfrutar del contenido exclusivo. Recuerda que la recompensa de los 1000 diamantes aplicará si encuentra algún fallo en las nuevas armas o modos que se introducen en estas pruebas.