Cómo conseguir la skin de Tung Tung Sahur en Free Fire rápido y fácil

A lo largo del mes de junio, Free Fire se ha encargado de ofrecer diversos premios a los miles de usuarios y cada cierto tiempo se habilitan nuevas recompensas. Esta vez, los jugadores tendrán la posibilidad de canjear la skin de Tung Tung Sahur completamente gratis.

Free Fire es uno de los juegos más populares del mundo que se puede jugar en dispositivos móviles de manera gratuita. Durante un tiempo limitado, los jugadores pueden canjear premios cumpliendo con ciertos requisitos y este es el caso del aspecto de Tung Tung Sahur.

Cómo conseguir el aspecto de Tung Tung en Free Fire

En cada temporada, Free Fire se dedica a garantizar diferentes premios a sus jugadores y además de los típicos eventos de la agenda semanal o códigos gratuitos, Garena está ofreciendo una nueva skin llamada Tung Tung. Esto es lo que debes saber para canjearlo.

Desde el 12 de junio, los jugadores de Free Fire podrán conseguir la skin de Tung Tung. Para conseguirla, solamente vas a necesitar hacer misiones y así completar los tokens necesarios para canjear o intercambiar esta skin.

Las misiones se puede realizar jugando los diferentes modos de juego; es decir, las partidas clasificatorias o los diferentes modos que está disponible en Free Fire. Esta skin es en referencia al popular meme de 'Tralalero tralala'.

Skin gratis de Tung Tung Sahur. | Foto: Captura

En caso de que no te guste esta skin, puedes almacenarla en tu inventario ya que no es necesario que la uses porque no tienen ningún beneficio más que algo estético y cambiar la apariencia de cada jugador.