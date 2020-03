Counter Strike: Jugadora brasileña sentenciada a 116 años de prisión

El día de ayer, la Columna de Leo Dias en TV UOL publicó la noticia de que la ex jugadora profesional de CSGO Shay Victorio, también conocida como shAy, fue sentenciada a 116 años de prisión por confirmar su vinculación con una empresa que ha estafado a más de 100 clientes.

Según el columnista, shAy era la socia de una tienda minorista online que había estafado a más de 100 clientes entre los años 2013 y 2017 al no entregar sus compras y posteriormente negarles el reembolso de la misma.

El Ministerio Público del Estado de São Paulo (MPSP) escuchó a 118 personas que presentaron un caso conjunto contra shAy y anunciaron su veredicto. Actualmente, la ley brasileña permite un máximo de 30 años de prisión, en teoría, shAy todavía puede cuestionar el veredicto.

En una publicación y en su Instagram, dijo: “Aprecio la preocupación por las recientes noticias. No me arrestan ni me arrestarán, y menos a los fugitivos que se están extendiendo. Es un proceso de un problema en el que mi ex marido me vinculó y me perjudicó y que se ha ido resolviendo con el tiempo".

"Tan pronto como nos separamos, él asumió el 100% de la responsabilidad. Trabajo con mi imagen, hago transmisiones en vivo todos los días, soy conocida en los esports, tengo una dirección física. No encaja con lo que se juzga por ahí ...”. comentó ShAy en sus redes.

ShAy fue una jugadora profesional de Counter-Strike durante 11 años y jugó por última vez en el equipo Keyd Stars CSGO antes de retirarse de la escena competitiva en mayo de 2019.

La jugadora también ha trabajado con otras organizaciones de Esports brasileñas como MIBR, ProGaming, paiN Gaming, Santos Dexterity y Bootkamp. Tuvo una relación con Fer, jugador de MIBR entre 2017 y 2019 y actualmente es la novia de Jean Paul, portero de São Paulo.

