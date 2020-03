PUBG Mobile | El modo 'hardcore' vuelve a estar habilitado

Los fanáticos de PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile que esperan disfrutar de manera plena la experiencia competitiva de este Battle Royale desde sus teléfonos celulares están de suerte pues el día de hoy habilitaron el modo Hardcore dentro del videojuego.

Desde su cuenta de Twitter, los de PUBG Mobile informaron el día de hoy a los fanáticos de las buenas noticias, explicando que el popular modo ahora está habilitado. El modo Hardcore es una forma para que los jugadores de móviles prueben la experiencia de la PC, atrayendo a los jugadores que disfrutan de un juego difícil pero gratificante.

"No hay sonidos de promoción, tampoco hay apertura automática, los controles son totalmente manuales. La experiencia de supervivencia realista ha vuelto a PUBG Mobile". Es lo que se puede leer en el twitt que lanzaron en la mañana.

No sound prompts, no auto opening, fully manual controls. 💪



The realistic survival experience has returned to PUBG MOBILE! Try out Hardcore Mode today! pic.twitter.com/fQTNPWVuJJ