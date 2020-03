Coronavirus: servidores de League of Legends están al 90% de capacidad

Los servidores norteamericanos para League of Legends alcanzaron el 90 por ciento de la capacidad del servidor el día de hoy, lo cual ha levado a Riot Games a aumentar aún más la capacidad, dijo Mel Capperino-García, gerente del programa asociado de Riot Games en su cuenta de twitter.

Capperino-García dijo que después de que los servidores de NA llegaran al 90 por ciento, Riot tuvo que incluir en una lista blanca a socios y cuentas profesionales para que no tuvieran que lidiar con los largos tiempos de espera. Otras regiones recibirán el mismo trato pero tomará aun uno o dos más.

La razón por la cual los socios y los profesionales recibieron este trato especial de la lista blanca es porque si los jugadores no pueden ingresar al juego, al menos podrían ver jugar a algunos de sus streamers o profesionales favoritos, fue lo que dijo Capperino-García.

Este aumento de capacidad llega en un momento en que muchos están atrapados en casa debido a la pandemia global de COVID-19. Algunos están fuera de la escuela, mientras que otros no pueden ir a trabajar debido a la creciente propagación del coronavirus, que ha cerrado los negocios o al menos los ha afectado.

