Dota 2: estos son los enfrentamientos de mañana por la OGA Dota PIT 2020

La OGA Dota PIT 2020 Online en China, torneo que se está realizando en dicha región como compensación por la cancelación de la OGA Minor del Dota Pro Circuit por el Coronavirus. Está llegando a sus etapas finales.

Repasemos los resultados que se dieron el día de hoy y cuáles serán los duelos que veremos esta madrugada.

El día de hoy comenzó con la victoria de PSG.LGD contra RNG por un marcador de 2-0. El equipo subcampeón de The International 2018, se mostró superior durante ambos enfrentamientos y ya aseguró, con esta victoria, su presencia en el Top 3 del torneo.

