Dota 2: estos son todos los resultados del primer día de BEYOND EPIC Europa/CIS

El día de hoy, se llevó a cabo la primera fecha de la BEYOND EPIC Europa/CIS. Torneo organizado por Beyond The Summit, Epic Esports Events y RuHub, y que reúne a los mejores equipos de ambas regiones.

En la siguiente nota, vamos a revisar el desarrollo de toda la fecha.

El primer enfrentamiento fue entre Alliance y Empire. El equipo de Europa partía como gran favorito. A pesar de esto, el equipo de CIS dio la sorpresa y venció 2-0 a Alliance y consiguió su primera victoria en el torneo.

El segundo enfrentamiento fue entre Team Unique y Vikin.gg. Ambos equipos querían una victoria en este enfrentamiento pues los rivales que vienen a continuación son sumamente complicados para ambos.

Finalmente, el enfrentamiento se lo llevó el equipo de Vikin.gg que sumó sus primeros puntos en el torneo.

El último enfrentamiento era el favorito del público. Team Liquid vs Ninjas in Pyjamas. Este duelo fue el más parejo de los tres. La primera partida se la llevó el equipo de NiP que arrasó con los chicos de Team Liquid.

A pesar de esto, en las otras dos partidas, Team Liquid logró demostrar que es un gran equipo y le dio vuelta al marcador.

Enfrentamientos de mañana

El primer enfrentamiento será entre Ninjas in Pyjamas y Empire. El primero busca recuperarse de la derrota de hoy. Mientras que Empire busca asegurar la punta del grupo.

En el segundo turno, Nigma y OG hará su debut en el torneo. Ambos desean empezar con pie derecho este torneo pues son los indicados para vencer a Team Secret, el favorito.

El último enfrentamiento será entre Alliance y Team Liqudi. Alliance necesita la victoria si es que no desea alejarse de los puestos de clasficación.

Fechas

Las regiones en cada fecha serán diferentes. En Europa, la fase de grupos se llevará acabo entre los días 15 y 24 de junio. Mientras que la fase de Playoffs se jugará entre el 25 y 28 de junio.

Por otro lado, en China el torneo iniciará el 21 de junio con la fase de grupos que terminará el 25 del mismo mes.

La etapa final del torneo, se jugará entre el 26 y 28 de junio.

