Chris Luck sobre las apuestas en Dota 2: "A veces confunden ser un fanático, con un apostador"

"Hoy me levante y vi que le estaban tirando tanto hate a Thunder Predator y deseándole perder, y me senti identificado por que me hizo recordar todo el hate que nos tiran(Beastcoast). Nosotros como jugadores, nos alegra poder representarlos como comunidad ante el mundo y poder sacarles una sonrisa, pero a veces confunden ser un fanático, con un apostador. Tanto así, que por simplemente no cumplirles en sus apuestas, llegan al punto extremo de tirar tanto, convirtiéndolo en una comunidad mas tóxica y dependiente de las apuestas. ¿ Desde cuando acá ser un fan es algo monetario ? si piensan distinto a mi o a muchos Pro players de la escena, pues les invito a dejar de apoyarnos, prefiero que nos apoye 3 personas, que realmente les nace apoyar, a tener 10 mil personas diciéndonos "perdí mi apuesta" "no jueguen dota" "dedíquense a otra cosa". Espero que de verdad apoyen al dota, crezcamos juntos como comunidad y apoyen a todos los equipos por igual."