Dota 2: BTS Pro Series Season 3 Americas, los equipos y el calendario de partidas

La temporada competitiva de Dota 2 sigue en curso, esta vez Beyond The Summit vuelve a apostar por la región de América con BTS Pro Series Season 3 y un pozo de premios de $50 000. Entre los participantes más fuertes destacan Quincy Crew, 4 Zoomers, CR4ZY, Thunder Predator, Beastcoast e Infamous Gaming.

El torneo se anunció hace poco días y arrancará desde este lunes 7 de septiembre por la tarde. Serán 2 semanas de partidas continuas desde tarde hasta la noche, repasemos a todos los competidores y las fechas y horarios de tus equipos favoritos.

En total son 10 equipos participantes, de los cuales el conjunto de Quincy Crew fue el último invitado en aceptar su participación y el equipo peruano de Infinity Esports clasificó mediante las clasificatorias abiertas contra SandBlood.

Norteamérica:

Sudamérica:

