Counter Strike: FURIA y 100 Thieves se enfrentan para conocer al campeón de la ESL Pro League Season 12 Norteamérica

La ESL Pro League Season 12 está cerca de llegar a su final en las diferentes regiones en las que se ha venido realizando. Una de las primeras regiones en conocer a su campeón, será la región de Norteamérica que ya conoce a los dos finalistas del torneo y que lucharán para consagrarse como el mejor equipo de Counter Strike de Norteamérica.

Evil Geniuses y 100 Thieves se enfrentaban en la final de la Lower Bracket para conocer al equipo que acompañaría a FURIA en la gran final. Contra todo pronóstico y, a pesar de que estuvimos frente a uno de los mejores enfrentamientos del torneo, 100 Thieves se impuso por 2-0 sobre Evil Geniuses después de una increíble jugada que significó la remontada en el segundo mapa.

.@100Tjks IS A GOD 🙌



LOOK AT HOW THIS MAN ENDED THE SERIES #YTB 🇦🇺🇦🇺🇦🇺#ESLProLeaguehttps://t.co/ZvDWXMUbM0 pic.twitter.com/XoaMu96gXX