Virtus Pro anuncia el ingreso de VP. Prodigy al Counter Strike

Virtus Pro es una de las organizaciones de esports más conocidas y queridas a nivel mundial. Si bien, en nuestra región es muy conocida por su equipo de Dota 2, que recientemente ha entrado en estado de inactividad, en otras partes del mundo es conocida también gracias a su equipo de Counter Strike.

A pesar de no ser uno de los equipos más exitosos en este deporte electrónico, ha sabido armar una base de fanáticos bastante sólida. Es por eso que, la organización ha tomado la decisión de que, al igual que con su división de Dota 2, el crear una escuadra secundaria la cual recibirá el nombre de VP. Prodigy. Al igual que la escuadra secundaria de Dota 2.

Este anuncio se hizo oficial a través del Twitter oficial de Virtus Pro.

Welcome our CS:GO team with young players from across Russia and CIS — VP.Prodigy!



📝https://t.co/av9C3GCLRd#CSGO #GOGOVP pic.twitter.com/uU2tU2d89t