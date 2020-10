Asa Butterfield, actor de Sex Education, es confirmado como nueva incorporación de Team Liquid

Los deportes electrónicos se han convertido, en diferentes partes del mundo, en uno de los fenómenos actuales más llamativos del mundo. Dentro de las organizaciones más grandes de esports, encontramos a Team Liquid. Una organización que tiene su base central en Europa y que cuenta con grandes equipos de Dota 2, Counter Strike y League of Legends.

A pesar de esto, ellos también son conocidos por fichar a grandes figuras de afuera del medio, para que sean parte de su organización.

La más reciente incorporación del equipo campeón de The International 2017 ha sido una persona que muchos no creían estaban relacionada al mundo de los esports. Se trata del actor de origen británico Asa Butterfield conocido por interpretar a Otis, en la serie original de Netflix Sex Education.

Este anuncio fue compartido a través del Twitter oficial de Team Liquid.

Welcome to the Liquid Family, @asabfb



We’re happy to have you on board, and look forward to seeing what you accomplish next.



(also if we ever need a sub for dota or smash, you're getting a call) pic.twitter.com/71GxG6I7TY