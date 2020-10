Dota 2: Infamous Gaming y Beastcaost se enfrentan por el día 3 de The Summit 13

The Summit 13, torneo de Dota 2 desarrollado por Beyond The Summit y que cuenta con el respaldo de Valve, ya se encuentra en desarrollo y, el día de mañana, veremos cuatro nuevos enfrentamientos que prometen regalarnos más de una emoción.

catJAMMERS vs Team Brasil - 15:00 p. m.

El equipo conformado por los antiguos chicos de CR4ZY vienen teniendo una performance bastante buena a pesar de haber debutado con una derrota. El día de mañana, se volverán a enfrentar a un equipo de Brasil, el primer día vencieron 2-0 a Spirits Esports, con la intención de mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Plasma vs Quincy Crew - 17:00 p. m.

Quincy Crew, uno de los equipos favoritos para llevarse el campeonato, hará su debut el día de mañana ante un Plasma que fue sorprendido por un Team Brasil que con bastante agresividad y contundencia lograron vencerlos por 2-0 en el debut de ambos equipos en la competencia.

Infamous Gaming vs Beastcoast - 19:00 p. m.

El tercer enfrentamiento es sin dudas, el que llama más la atención de toda la comunidad peruana de Dota 2. Y es que, dos de los representantes de nuestro país en esta competencia se verán las caras. En el pasado, muchos podrían decir que Beastcoast es el claro favorito para llevarse este enfrentamiento. A pesar de esto, en los últimos tiempos Infamous Gaming ha demostrado una gran mejora en su estilo de juego logrando importantes victoria incluso contra equipos de la talla de Beastcoast.

4Zoomers vs Zero - 21:00 p. m.

El último enfrentamiento será el debut de Team Zero en este torneo. Ante ellos, estará el equipo de 4Zoomers que no tuvo el mejor debut ante catJAMMERS y que ahora quiere conseguir su primera victoria ante el equipo de EternalEnvy.

