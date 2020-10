Jefe de Operaciones de NaVi: "Dota 2 es el peor juego en términos económicos"

Nadie puede negar que en la actualidad, los deportes electrónicos se han convertido en uno de los negocios más rentables a nivel mundial. Con esports como Dota 2, League of Legends o Counter Strike que cuentan con miles de seguidores y que mueven millones de dólares todos los años, no es sorpresa para nadie que cada vez hayan más organizaciones interesadas en expandir sus horizontes.

Aún así, parece que no todos los esports resultan rentables para los equipos competidores. Y, aún más importante, parece que uno de los esports más jugados y queridos a nivel mundial, es quizás el peor para invertir en él.

Hace poco, el Jefe de Operaciones de Natus Vincere, Alex Kucherov, fue entrevistado por el medio Dota.net en donde comentó algunos de los problemas que acarrean todas aquellas organizaciones que tienen un equipo de Dota 2.

Kucherov explicó lo siguiente:



“En primer lugar, Valve debe involucrarse. Reformatear un poco el sistema actual, porque está en la raíz de los problemas actuales tanto con los jugadores como con el negocio de los clubes. Ahora Dota es el peor juego en términos económicos, el peor de todos con los que trabajamos o hemos trabajado. Este no debería ser el caso, porque el juego es muy popular en la CIS y Europa. Me gustaría que los desarrolladores reconsideren sus puntos de vista y se pongan en contacto con los clubes, los organizadores del torneo y piensen en cómo mejorar el ecosistema. Este es el punto principal del que siguen el resto de puntos."

Kucherov añadió que una posible solución a este problema sería cambiar el sistema de torneos a uno que reduzca la importancia de The International. Con esto quiere decir que el dinero que reparten los demás torneos sea equitativo y que The International no tenga un pozo de premios tan grande pues esto hace que los equipos y jugadores no puedan planificar a largo plazo y tengan que centrarse únicamente en el mundial de Dota 2.

Fuente: Digistatement.com