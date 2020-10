Dota 2: Recalibración de MMR en Temporada 5 de Ranked, preguntas y respuestas

Dota 2 empezó oficialmente su Temporada 5 de Ranked esta semana y como uno de sus cambios importantes está la posibilidad de recalibrar MMR de forma opcional. Esta característica se activa desde el 22 de octubre hasta el 22 de noviembre y los jugadores podrán hacerlo una vez por temporada.

Sin embargo, hay muchas interrogantes a su alrededor porque a algunos les sale una fecha distinta, a veces se mueven las fechas o simplemente ha aparecido una nueva fecha a pesar que no apretaron el botón para activar la recalibración. Aquí algunas respuestas a esas dudas.

¿Cuándo empieza la nueva recalibración de Temporada 5 de Ranked?

Valve oficialmente ha iniciado esta recalibración opcional el jueves 22 de octubre y durará hasta el domingo 22 de noviembre. Será alrededor de un mes que los jugadores tendrán la oportunidad de activar la recalibración y sacar un nuevo MMR y medalla tras jugar 10 partidas.

¿Cuánto tiempo tengo para recalibrar las 10 partidas?

El tiempo para recalibrar no tiene límite, una vez completes los 10 juegos de la recalibración saldrá tu nueva medalla y MMR. El MMR lo puedes observar en la sección estadísticas de tu perfil de Dota 2.

¿Por qué salen fechas diferentes o se cambias los tiempos que me dieron?

Una vez aprietes el botón de activar recalibración en las opciones del juego apartado "Cuenta". Verás una nueva sección llamada "MMR Recalibration", aquí te aparecerá una fecha en la cual podrás activar la calibración.

Sin embargo, esta fecha está cambiando para algunos jugadores y puede deberse a la cantidad de partidas Ranked y cambios de medalla que se hacen en la cuenta antes de la fecha. Estas situaciones influyen en recibir variaciones de fechas con respecto a la dada en primera instancia. De igual forma, podrás recalibrar cuando la fecha estimada llegue.

Foto: Dota 2

¿Por qué me sale el tiempo para recalibrar si yo no he activado el botón?

Esto ha pasado a todos los jugadores y el conteo no significa que se activará de inmediato tu recalibración. Cuando acabe el conteo volverá a aparecer el botón de "Activate Recalibration", si no deseas recalibrar solo debes ignorar el botón y seguir jugando sin problemas. Una vez llegue el 23 de noviembre el tiempo de recalibración finalizará y no tendrás opción a recalibrar hasta otra temporada.

¿A qué se debe las fechas diferentes para recalibrar mi MMR?

Esto lo anunció Valve en su blog con respecto a la recalibración. Lo que sucede es que cuando todos los jugadores recalibraban al mismo tiempo había mucha volatibilidad con respecto a las medallas y MMR conseguido tras finalizar estas partidas.

Este escenario sucedía porque cada partida vale alrededor de 60 a 90 puntos de MMR y los juegos se podían volver muy desbalanceados debido a que todos tenían rangos variados por unos cuantos juegos causando un mal emparejamiento. Por este motivo, han puesto recalibraciones con distintas fechas para todos los jugadores.

¿Por qué me aparece Recalibration Error?

Este error sucede cuando el servidor de Dota 2 y el coordinador están fallando. Estos casos son muy aislados y cuando te pase solo debes esperar a que los servidores se estabilicen para que puedas recalibrar correctamente.

Si tienes algunas dudas extras te dejo un video hablando más sobre el tema.

Como dato final, recuerden que cada nueva Temporada de Ranked en Dota 2 puede tener algunos errores que deberían ser arreglados por Valve. Si tienen dudas o algún consejo para los jugadores pueden dejarlos en la publicación de Facebook de Líbero Esports, mucha suerte con sus partidas.

