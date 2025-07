¿Por qué Universitario aún no aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026?

Tras empatar 0-0 con Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes salió campeón del Torneo Apertura 2025 y le dio una enorme alegría a sus hinchas. Sin embargo, la fiesta no estuvo completa debido a que se confirmó que no ha clasificado todavía a la Copa Libertadores 2026, contrario a lo que muchos podían creer.

En ocasiones pasadas el ganador de la primera competición de la temporada accediía al certamen internacional más importante de clubes del siguiente año. No obstante, las reglas han cambiado por parte de la FPF y ahora la 'U' deberá competir para acceder a la justa continental. A continuación te contamos los detalles.

Universitario salió campeón del Torneo Apertura.

¿Qué necesita Universitario para clasificar a la Copa Libertadores?

Eso sí, si Universitario sale campeón de la Liga 1 clasificará a la Copa Libertadores como Perú 1, es decir que irá directamente a la Fase de Grupos. En caso no obtenga el título pero termine entre los cuatro primeros puestos de la tabla acumulada, jugará los playoffs del certamen nacional y si accede a la gran final y la pierde será Perú 2, accediendo también a la tradicional etapa del campeonato Conmebol.

Además, vale precisar que Perú 3 y Perú 4 serán los clubes que culminen en el tercer y cuarto puesto de la tabla acumulada, por lo que si la 'U' no acaba en estos lugares sus opciones de conseguir un cupo al certamen sudamericano cambiarán. Asimismo, si los cremas no terminan entre los ocho primeros puestos del acumulado no jugarán los playoffs de la Liga 1, quedando así eliminado también de la Copa Libertadores.

En síntesis, el haber ganado el Torneo Apertura no le asegura un cupo en el torneo Conmebol, pero si le da la ventaja sobre los demás equipos. De todas formas, los cuatro representantes peruanos se definirán cuando el campeonato nacional termine a fin de año.