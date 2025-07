Dirigente de Alianza Lima dio firme mensaje del Universitario vs Chankas: "A veces..."

Alianza Lima se enfrentará a UTC de Cajamarca con la convicción de salir campeón del Torneo Apertura y con el optimismo de que Universitario no logre un buen resultado ante Chankas. Es por eso que, en la previa de este gran momento, un dirigente blanquiazul salió al frente para hablar sobre el tema.

Jorge Zúñiga, presidente de 'Aliancistas del Perú', conversó con Radio Ovación a través del programa "Negrini lo sabe", sobre el partido especial que tendrán contra UTC y sus expectativas para el encuentro entre Universitario vs Chankas, con la esperanza de que se produzca una sorpresa en el Estadio Monumental.

"Alianza va a asumir este encuentro con responsabilidad, y si algo nos ha enseñado el fútbol es que puede traer sorpresas, no es un 'manotazo de ahogado'; será muy difícil obtener un resultado positivo a favor de Los Chankas ante la 'U', pero esto es fútbol, y a veces se ha dado que David le gana a Goliat. Vamos a ver qué ocurre", dijo de manera contundente.

Alianza Lima enfrenta a UTC en la última fecha del Torneo Apertura.

Jorge Zúñiga sobre Alianza Lima y su rendimiento en el Torneo Apertura

Por otro lado, hizo una reflexión sobre por qué Alianza se encuentra en la posición actual, a pesar de ser uno de los mejores equipos del Torneo Apertura de la Liga 1.

"Para nosotros esta primera etapa nos ha servido para analizar que situaciones tenemos que mejorar para la segunda etapa del Clausura, nos hemos reforzado de manera responsable en las líneas que eran necesarias, tenemos la defensa menor batida, lamentablemente hemos perdidos puntos en casa, pero ya estamos preparándonos con toda la fuerza para la segunda etapa", afirmó.

Jorge Zúñiga es presidente de 'Aliancistas del Perú'.

Dirigente de Alianza sobre el pago a la SUNAT

Por último, el dirigente de Alianza, Jorge Zúñiga, también fue consultado por el tema de pagos hacia la SUNAT por la deuda pendiente.

"Alianza Lima es un club que no ha tenido ningún beneficio excepcional ni plazos adicionales para cumplir sus obligaciones. Hemos bajado la deuda casi a la mitad, está al rededor que casi 35 millones soles, en 2028 estaríamos en capacidad de cancelar la deuda de SUNAT y en 2031 salir de las deudas del resto de acreedores, Alianza está al día en sus deudas corrientes", culminó.