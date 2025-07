Jorge Fossati habló de su continuidad como DT tras la posible salida de Ferrari: "Veremos..."

Universitario de Deportes se proclamó campeón del Torneo Apertura 2025, pero no todas son noticias buenas, ya que Jorge Fossati declaró después del encuentro contra Los Chankas y su mensaje dio un sabor de salida ante la posible no continuidad de Jean Ferrari al llegar a la FPF.

En conversación con los medios, el DT uruguayo, Fossati, fue contundente cuando le preguntaron sobre Jean Ferrari y llegada a la Federación Peruana de Fútbol. Su mensaje se podría analizar de preocupación y hasta de un posible abandono de Universitario.

Video: Ovación

"Es algo que a mí también me preocupa, a mí me llama la 'U' con Ferrari y Barreto", dijo en primera instancia. Para luego decir: "Veremos a ver que pasa con Jean, cómo es el futuro y veremos qué posición tenemos que tomar nosotros. Me contrato un directorio y si no sigue, bueno.."

Jorge Fossati analizó el partido contra Chankas

Al finalizar el encuentro, Jorge Fossati fue abordado por GOL PERÚ y le preguntaron sobre su análisis del partido al quedar 0 a 0 contra Chankas en la última jornada del Torneo Apertura, siendo que Universitario está acostumbrado a ganar en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, este empate también les otorgó el primer campeonato del año.

“Un rival que vino a buscar algo que al final se llevó, meterse atrás, defender, y bueno, están en todo su derecho. Nosotros teníamos que buscar todo el partido como lo buscamos, pero con orden, porque sabíamos que el empate también nos daba el título”, dijo el técnico nacido en Uruguay.

Universitario es campeón de 4 torneos consecutivos

Universitario de Deportes se proclamó campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 2025 de forma consecutiva. Con este título logró su cuarto campeonato tras haber ganado el Torneo Clausura 2023, Torneo Apertura 2024 y el Torneo Clausura 2024. Esto quiere decir que el cuadro merengue es el tetracampeón de torneos cortos.