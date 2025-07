Exfigura de Cerro Porteño cerca de cerrar con Universitario: "Por muy buen camino"

Universitario de Deportes sigue sumando 'refuerzos' para el Torneo Clausura de la Liga 1 y uno de ellos sería un exjugador de Cerro Porteño de Paraguay y Barcelona de Ecuador. El defensa central está en negociaciones que van por buen camino y un detalle inédito que alegrará a los hinchas.

Estamos hablando de Williams Riveros, el defensor titular de Universitario que está próximo a oficializar su renovación de contrato, con un detalle incluido. Esto, según informó Gustavo Peralta, periodista deportivo especializado en el equipo de Jorge Fossati.

Muy aparte de esta información, el comunicador también dio detalles sobre una posible nacionalización del paraguayo tras cumplir con los requisitos, pero que aún no se ha visto directamente. No obstante, no es algo que se descarte del todo posible.

Williams Riveros cerca de renovar con Universitario.

"Por muy buen camino la negociación para la renovación de contrato de Williams Riveros con Universitario de Deportes. ¿Y la nacionalización? El defensa cumple con los requisitos, pero aún no se ha abordado directamente el tema. Sin embargo, no es algo que se descarte para brindarle facilidades al club", explicó en X (anteriormente Twitter).

Williams Riveros fue descartado para el Universitario vs Chankas

El defensor paraguayo, Williams Riveros, presentó un cuadro de apendicitis aguda, el cual fue atendido oportunamente y resuelto mediante una intervención quirúrgica exitosa, según informó la página web de Universitario de Deportes.

Williams Riveros ha jugado 16 de los 18 partidos que Universitario lleva en el Torneo Apertura. Foto: archivo/GLR.

Williams Riveros será baja por 1 mes

Según José Carvallo en L1MAX, Riveros podría estar de baja por 30 días y en dos semanas ya podrá entrenar. Esto, tras haber sufrido un cuadro similar cuando jugaba al fútbol profesional.

"Son por lo menos 30 días para que pueda volver a jugar, yo empecé a entrenar con dolor a las 2 semanas. Pero, yo jugué mi primer partido a los 25 días de operado. La recuperación es rápida, pero sientes que tienes un corte y ante un golpe puede pasar algo. Para un central yo imagino que son por lo menos 30 días.", mencionó.