Di Benedetto hizo firme confesión sobre su futuro tras título del Apertura: "Ya es..."

Gracias a su empate a cero con Los Chankas, y a que Alianza Lima no logró vencer a UTC por 15 goles, Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 y se ilusiona con el tricampeonato de la Liga 1. Tras la obtención del título, Matías Di Benedetto reveló cuál será su futuro como futbolista profesional.

El defensor argentino se ha ganado el cariño de los hinchas merengues, más allá de que en ocasiones sea criticado por su rendimiento, y por ello fue consultado acerca de su continuidad en la institución deportiva. Ante ello, el central confesó que desea quedarse por mucho tiempo en Ate.

"Un valor inmenso por este cuarto título corto consecutivo. Hemos dado un paso muy importante, vamos a ir por todo ahora. Es mi gran deseo quedarme por mucho tiempo más. Está la nacionalización de por medio porque ya es mi tercer año en el país y que me hayan dicho eso en el club, de que me quede y me nacionalice, es un gran orgullo", indicó Matías Di Benedetto.

Recordemos que el defensor argentino actualmente es bicampeón de la Liga 1 con Universitario de Deportes y dentro de un mes afrontará los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Palmeiras en búsqueda de la hazaña y de seguir con el sueño de convertirse en el primer club peruano en salir campeón del torneo más prestigioso de la Conmebol.

¿Cuál es el valor de Matías Di Benedetto?

Actualmente, Matías Di Benedetto tiene un valor de 350 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precios más elevados en su carrera profesional, ya que su precio máximo lo alcanzó en el 2023 cuando llegó a Universitario con un total de 400 mil euros.