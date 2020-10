Dota 2: Ranked, Medallas, MMR, recalibrar y cómo funciona la Temporada 5 del 2020

Dota 2 anunció el pasado 15 de octubre el comienzo de la Temporada 5 de Ranked, esto trajo unos cambios importantes que deben conocer los jugadores para poder aprovechar o mantener su medalla como la esperada "Recalibración de MMR" que ahora está de forma opcional.

Además, muchos jugadores desean saber cuánto MMR necesitan para avanzar de medalla, los requisitos para poder jugar Ranked o para activar la recalibración en tu cuenta. Todas esas dudas serán respondidas en esta nueva Guía de Dota 2 que les trae Líbero Esports.

Dota 2 y cómo funciona el modo Ranked

Desde la temporada pasada para poder jugar Ranked los jugadores primero tienen que haber cumplido 100 horas de partidas jugadas con su cuenta. Para ello puede utilizar los siguientes modos y sumar horas:

All Pick : todos los héroes disponibles y antes de la elección se posibilita un momento de prohibir algunos. La mitad de héroes elegidos por los jugadores serán prohibidos de la partida.

: todos los héroes disponibles y antes de la elección se posibilita un momento de prohibir algunos. La mitad de héroes elegidos por los jugadores serán prohibidos de la partida. Turbo : todos los héroes disponibles y antes de la elección los jugadores prohíben de la partida completamente a un héroe que elijan. Este tipo de juego esta caracterizado por ser más rápido al conseguir recursos como oro, experiencia e items neutrales. Además, las torres y estructuras son más débiles a comparación de una partida de Dota 2 normal y morir no quita oro.

: todos los héroes disponibles y antes de la elección los jugadores prohíben de la partida completamente a un héroe que elijan. Este tipo de juego esta caracterizado por ser más rápido al conseguir recursos como oro, experiencia e items neutrales. Además, las torres y estructuras son más débiles a comparación de una partida de Dota 2 normal y morir no quita oro. All Random: todos los jugadores reciben un héroe aleatorio, pueden seleccionar el botón de reelección para recibir otro héroe aleatorio a cambio de oro.

Foto: Reddit

Una vez llenado la barra de las 100 horas de juego, el jugador podrá calibrar y sacar su puntaje de MMR con la medalla respectiva. En total serán 10 partidas para poder terminar la calibración donde importará mucho la victoria o derrota de cada encuentro.

¿Cómo activo la recalibración de MMR en la Temporada 5 de Dota 2?

Esta nueva temporada de Ranked en Dota 2 no es obligatorio recalibrar tu MMR. Para activarlo necesitas entrar al juego, ir a la esquina superior izquierda y activar las opciones. Dentro dirigirte a "Cuenta" y abajo aparecerá el texto "MMR Recalibration" junto a un botón llamado "Activate Recalibration".

Al activarlo aparecerá un contador de tiempo, cuando llegue a acabarse el tiempo llegará la fecha para poder activar tu Recalibración y jugar 10 partidas que valdrán muchos puntos de MMR y podrán hacerte subir de medalla o bajar en caso pierdas muchas partidas.

EL DATO: El tiempo que aparece es distinto para todos para evitar una volatibilidad de rangos si todos lo hacen en simultáneo.

Foto: Dota 2

Consejos para las 10 partidas de calibración

Para las partidas de calibración se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Cada partida vale alrededor de 60 a 90 puntos de MMR , pues un juego normal de Ranked en solitario cuenta 30 puntos de MMR y en Grupo cuenta 20 puntos de MMR.

, pues un juego normal de Ranked en solitario cuenta 30 puntos de MMR y en Grupo cuenta 20 puntos de MMR. Tener una estrategia preparada y manejar alrededor de 5 héroes en el rol que domines para evitar aprender durante estos juegos.

para evitar aprender durante estos juegos. Evitar molestias externas , si tienes asuntos pendientes dales prioridad y cuando de verdad puedas completa tu calibración.

, si tienes asuntos pendientes dales prioridad y cuando de verdad puedas completa tu calibración. Trata de jugarlo en una hora conveniente ni muy tarde ni muy temprano (hora recomendada 17:00 a 23:00) para que el emparejamiento sea óptimo y no tan variado.

Enfocarte en ganar las 10 partidas es muy pesado mentalmente, tener un objetivo más claro como las 5 victorias es lo recomendable asegurar y luego buscar más victorias si se puede.

Tras finalizar la décima partida, Dota 2 te enviará un mensaje anunciando tu nueva medalla y en la sección de Estadísticas de tu perfil de Dota 2 aparecerá tu MMR.

Foto: Dota 2

¿Cuánto MMR ganó por partida en Ranked?

Tras conseguir la medalla, al buscar en modo Ranked el emparejamiento tratará de ponerte a otros jugadores en tu mismo rango. También, dependiendo si juegas en solitario o en grupo ganará más o menos puntaje.

Solitario : cada partida valdrá 30 puntos de MMR que se sumarán si ganas o restarán si pierdes.

: cada partida valdrá 30 puntos de MMR que se sumarán si ganas o restarán si pierdes. Grupo (Party): cada partida vale 20 puntos de MMR así sean 2, 3 o 5 en el grupo.

¿Qué significa el porcentaje debajo de la medalla?

Cuando sale un porcentaje debajo de tu medalla significa que estás muy cerca de avanzar al siguiente rango o estrella. Si tu porcentaje desaparece significa que estas muy cerca de perder tu rango actual y estaría bajando a una medalla o estrella anterior.

¿Qué es la búsqueda por Ranked de Roles?

Este modo llegó en la Temporada 4 de Ranked y permite a los jugadores elegir en qué roles desean buscar partida para su próxima partida.

Los roles a escoger son los siguientes:

Hard Support : este rol tiene la función de asistir al jugador de Safe Lane y apoyar con items de utilidad como wards, curaciones y algunos objetos de apoyo. Además, es el que tiene menos prioridad en conseguir oro de todo el equipo.

: este rol tiene la función de asistir al jugador de Safe Lane y apoyar con items de utilidad como wards, curaciones y algunos objetos de apoyo. Además, es el que tiene menos prioridad en conseguir oro de todo el equipo. Semi Support : cumple la función support pero no está ligado completamente al rol, puede rotar de líneas y armarse objetos para contrarrestar o iniciar a los héroes enemigos más importantes.

: cumple la función support pero no está ligado completamente al rol, puede rotar de líneas y armarse objetos para contrarrestar o iniciar a los héroes enemigos más importantes. Offlaner : este jugador irá a la línea corta del mapa y más complicada, tendrá que soportar o arruinarle la línea al carry enemigo. Se caracteriza por elegir héroes de iniciación y incapacitadores potentes. Normalmente lo acompaña el semi support.

: este jugador irá a la línea corta del mapa y más complicada, tendrá que soportar o arruinarle la línea al carry enemigo. Se caracteriza por elegir héroes de iniciación y incapacitadores potentes. Normalmente lo acompaña el semi support. Midlaner : este jugador se enfrentará al otro midlaner en un duelo, a veces llegan otros supports a asistir. La habilidad en darle últimos golpes y denegar los creeps serán vitales para dominar al enemigo. Las rotaciones a otras líneas en momentos oportunos podrán desequilibrar el juego a su favor.

: este jugador se enfrentará al otro midlaner en un duelo, a veces llegan otros supports a asistir. La habilidad en darle últimos golpes y denegar los creeps serán vitales para dominar al enemigo. Las rotaciones a otras líneas en momentos oportunos podrán desequilibrar el juego a su favor. Safe Lane: el rol que tiene mayor prioridad en conseguir recursos de oro y experiencia. Normalmente son héroes que tienen poco impacto al comienzo del juego, pero avanzado la partida el equipo dependerá de este jugador para poder ganar luego que se haya armado lo necesario.

Foto: Dota 2

¿Cuánto MMR necesito para subir de medalla en la Temporada 5?

Los requisitos para subir de medalla van disminuyendo conforme van pasando los días en la temporada actual. Actualmente estos son los puntos de MMR necesarios para subir a la siguiente medalla en Dota 2.

EL DATO: Para subir de medalla en los primeros 7 rangos debes de escalar desde 1 estrella hasta superar las 5 estrellas, una vez superado la quinta estrella pasas a la siguiente medalla.

Nivel principiante

Heraldo (Herald)

1 Estrella: 0 MMR - 150 MMR

2 Estrellas: 150 MMR - 300 MMR

3 Estrellas: 300 MMR - 450 MMR

4 Estrellas: 450 MMR - 620 MMR

5 Estrellas: 620 MMR - 770 MMR

Guardián (Guardian)

1 Estrella: 770 MMR - 930 MMR

2 Estrellas: 930 MMR - 1080 MMR

3 Estrellas: 1080 MMR - 1230 MMR

4 Estrellas: 1230 MMR - 1390 MMR

5 Estrellas: 1390 MMR - 1540 MMR

Foto: Dota 2 Wiki

Nivel Promedio

Cruzado (Crusader)

1 Estrella: 1540 MMR - 1690 MMR

2 Estrellas: 1690 MMR - 1850 MMR

3 Estrellas: 1850 MMR - 2000 MMR

4 Estrellas: 2000 MMR - 2160 MMR

5 Estrellas: 2160 MMR - 2310 MMR

Arconte (Archon)

1 Estrella: 2310 MMR - 2460 MMR

2 Estrellas: 2460 MMR - 2620 MMR

3 Estrellas: 2620 MMR - 2770 MMR

4 Estrellas: 2770 MMR - 2920 MMR

5 Estrellas: 2920 MMR - 3080 MMR

Foto: Dota 2 Wiki

Nivel avanzado

Leyenda (Legend)

1 Estrella: 3080 MMR - 3230 MMR

2 Estrellas: 3230 MMR - 3390 MMR

3 Estrellas: 3390 MMR - 3540 MMR

4 Estrellas: 3540 MMR - 3700 MMR

5 Estrellas: 3700 MMR - 3850 MMR

Ancestro (Ancient)

1 Estrella: 3850 MMR - 4000 MMR

2 Estrellas: 4000 MMR - 4160 MMR

3 Estrellas: 4160 MMR - 4310 MMR

4 Estrellas: 4310 MMR - 4470 MMR

5 Estrellas: 4470 MMR - 4620 MMR

Foto: Dota 2 Wiki

Nivel Maestro

Divino (Divine)

1 Estrella: 4620 MMR - 4820 MMR

2 Estrellas: 4820 MMR - 5020 MMR

3 Estrellas: 5020 MMR - 5220 MMR

4 Estrellas: 5220 MMR - 5420 MMR

5 Estrellas: 5420 MMR - 5650 MMR

Foto: Dota 2 Wiki

Nivel Pre-Profesional / Profesional

Inmortal (Immortal)

Una vez que superas los 5650 de MMR desaparecen las medallas y automáticamente pasas a la "Tabla de Líderes de Dota 2" donde se registran a los jugadores inmortales con mayor puntaje. Donde el puesto 1 tiene el mayor puntaje de MMR en la temporada y el último lugar es el jugador con menos puntaje en ese rango.

Desde el TOP 300 en adelante podremos encontrar a la gran mayoría de jugadores profesionales que están en un gran nivel en Dota 2. Los más poderosos se encuentran en el TOP 10 y como curiosidad el equipo de Evil Geniuses tiene a 3 de sus jugadores con 11 000 puntos de MMR siendo los más rankeados del juego.

Foto: Dota 2 Wiki

El "Leaderboard de Dota 2" (Tabla de Líderes de Dota 2) se divide en 4 regiones que son ocupados por servidores en específico.

América : EE.UU. Oeste, EE.UU. Este, Sudamérica, Perú y Chile.

: EE.UU. Oeste, EE.UU. Este, Sudamérica, Perú y Chile. Europa : Europa Oeste, Europa Este, Rusia, Norte de África.

: Europa Oeste, Europa Este, Rusia, Norte de África. Sureste Asiático (SEA) : Corea del Sur (Nexon), SE Asía, India, Australia, Dubai, Japón.

: Corea del Sur (Nexon), SE Asía, India, Australia, Dubai, Japón. China: Perfect World Telecom, Perfect Unicom.

Si estás en el rango "Inmortal" y no apareces en el Leaderboard de Dota 2, significa que no has jugado al menos 15 partidas en los últimos 21 días en la misma región. Además, que ahora la tabla ocupa como máximo hasta el puesto 5000.

