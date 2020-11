Dota 2: monkeys-forever, offlaner de 4Zoomers, es separado del equipo

El día de ayer el equipo norteamericano de Dota 2 catJAMMERS, conformado por los antiguos miembros de CR4ZY, anunciaron la separación definitiva de sus integrantes a puertas del inicio del torneo Realms Collide. A pesar del impacto generado por esta separación, resulta que esta no fue el único equipo que decidió hacer cambios o simplemente desaparecer su alineación.

Resulta que a través de su cuenta de Twitter Jaron "monkeys-forever" Clinton, offlaner del equipo 4Zoomers, anunciaba que había sido separado del equipo.

As I just said on stream I was kicked from 4 Zoomers. There's no hard feelings between me or the players so I hope you all continue to root for them, they're all great guys and they'll do great things in the dota scene I'm sure :)

Sin duda, una noticia bastante sorprendente pues en su comunicado indica que fue echado del equipo aunque, no explica las razones de esta expulsión por parte de la organización. Minutos después, subiría otra publicación brindando noticias sobre su futuro dentro del competitivo.

I'm gonna be taking a bit of a break from competitive dota until LANs look like they're gonna be doable again. Which means more streams in the foreseeable future (hopefully xD). Anyways thanks for all of the love and support over the last nine (?) months, it's been great <3