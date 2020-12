Dota 2: conoce todos los resultados del primer día de los Playoffs de la OGA Dota Pit: Europa

La primera fecha de los Playoffs de la OGA Dota Pit Season 4: Europa, uno de los últimos torneos de Dota 2 del año, ha terminado con resultados bastante interesantes que dejan a algunos de los equipos favoritos en llevarse la competencia en situaciones poco favorables para ellos.

Recordemos que en este torneo equipos como Team Secret y Team Liquid decidieron no participar pero aún así, encontramos a algunos de los mejores equipos de esta región.

Live To Win 0-2 Natus Vincere

Después de que Just Error se separara, en su lugar entró el equipo de Live To Win que se tuvo que enfrentar al equipo de Natus Vincere que viene teniendo una temporada más que buena desde que adoptó al equipo de Fly To Moon.

A pesar de que Live To Win ha logrado consagrarse como un equipo sólido, incluso llegó a la final de la EPIC League División 2, los chicos de Ucrania se mostraron muy sólidos y no tuvieron problemas en sumar una victoria y clasificar a la siguiente ronda del torneo.

Alliance 2-0 mudgolems

El equipo de Suecia, que salió campeón de la EPIC League División 2, consiguió una victoria bastante sencilla sobre la escuadra de mudgolems que no ha estado pasando por sus mejores momentos desde hace unas semanas cuando perdió a uno de sus miembros.

Virtus Pro 1-2 OG

Los finalistas de la EPIC League División 1 protagonizaron el mejor enfrentamiento de este primer día de Playoffs. Si deseas leer el resumen completo puedes leer la nota que hicimos sobre este enfrentamiento haciendo click en el siguiente link.

Vikin.gg 1-2 Team Nigma

Vikin.gg y Team Nigma protagonizaron también uno de los enfrentamientos más emocionantes. Team Nigma logró remontar una serie que empezó en su contra contra un Vikin.gg que se fue desinflando lentamente ante un rival que aprovechó todos los errores de su enemigo.

Enfrenamientos día 2 Playoffs

Natus Vincere vs Alliance - 7:00 a. m.

OG vs Nigma - 10:00 a. m.

Live To Win vs mudgolems - 13:00 p. m.

Virtus Pro vs Vikin.gg - 16:00 p. m.

