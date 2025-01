Naraka Bladepoint: ¿Por qué está recibiendo malos comentarios?

Las reseñas en rojo no se deben a que tenga una muy mala optimización ni que los personajes puedan controlarse bien. El hecho que ha indignado a los jugadores de Latinoamérica es que no hay servidores para la región, a pesar de que los creadores del juego, 24 Entertainment, prometieron su implementación tras haber hecho pruebas durante distintas betas.

Entre los comentarios que se encuentra, hay un usuario que dice lo siguiente: "El juego es increíble, lo jugué, y me gustó mucho. Pero esto no compensa el engaño que durante las 3 pruebas beta nos hicieron creer a los usuarios de América Latina y Oceanía. Sin avisar y de forma prepotente, SIMPLEMENTE NO LANZARON SERVIDORES PARA NUESTRA REGIÓN obligándonos a jugar con latencias de 200ms y delay inconsistente".