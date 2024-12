Dota 2: equipos presentan nueva indumentaria a pocos días de The International 10

Varios de los equipos de Dota 2 que estarán en The International 10 han presentado nueva indumentaria a pocos días del comienzo del certamen, que se estará llevando a cabo entre el 7 y 17 de octubre.

El año pasado, Team Spirit no tuvo muchas oportunidades de competir en torneos. De hecho, equipo acababa de cambiar a su roster tras la salida de todos los jugadores que participaron en la fase clasificatoria de The International 2019, pero incluso con la presencia de veteranos como iLTW y Misha, la escuadra no logaba encontrar su mejor nivel. De esta forma, la organización decidió empezar de cero una vez más, y apostar únicamente por talento joven.