Dota 2: Illidan acusa a RAMZES666 de 322 y problemas de adicción

" Puedo decirte un par de cosas sobre ti en el stream, adicto a la coca de Roxbury. Sí, soy un novato, pero al menos no soy un adicto a la coca, ¿qué me importa? ", comenzó Illidan. " Es mejor jugar mal que morir antes de los 30 por la adicción a la cocaína. Y mejor que botar a tus propios analistas y quedarte con su dinero ".

Ramzes tomó las acusaciones en tono burlón, y especuló que una previa discusión que había tenido con VANSKOR (amigo de Illidan) era la causa de la molestia del jugador. Sin embargo, los insultos no acabaron ahí.

"Seamos honestos, eres un mejor jugador de Dota 2, pero todo lo demás en tu vida es una porquería", continuó Illidan. "Por lo menos no hice 322. ¿Me puedes contar sobre eso? ¿O puedes decir algo sobre eso? Elegí mi forma de hacer las cosas, incluso si obtuve menos dinero. ¿Por qué no te borraste Dota? ¡Lo habías prometido! Eres solo una hiena que insulta a personas cuyas carreras no van bien".