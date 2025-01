Dota 2: Resolut1on confirma que no participará en el próximo DPC

Lo que era un secreto a voces se convirtió en realidad. Tras dejar Hellraisers a principios de mes, el futuro de Resolut1on parecía incierto, pero ahora ha confirmado que se tomará un tiempo lejos de la escena competitiva, por lo que no será parte del próximo DPC. De esta manera, el pro player ucraniano de Dota 2 será una de las notables ausencias a lo largo de la competencia, aunque todavía no se ha confirmado si es que su retiro es temporal o definitivo.

"He decidido que quiero salirme de esta loca maratón que duró 9 años de Dota profesional para poder mirar la situación desde fuera, tener una perspectiva diferente, recargarme y aprender a vivir cada día sin correr tras los resultados", confirmó el jugador en Twitter. "Mi agotamiento profesional ocurrió debido a múltiples resultados insatisfactorios y mi enfoque se centró exclusivamente en obtenerlos. Así que ahora lo primero que quiero hacer es trabajar en mi y entender en qué dirección debo avanzar. Gracias a todas las personas amables por el apoyo interminable y un montón de críticas que me hicieron más fuerte. Ahora me voy a Estambul a buscar aventuras y vivir el momento".