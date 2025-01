Dota 2: gpk y DM de Virtus pro son acusados de vender cuentas con 11 mil de MMR

"La cuenta nunca fue mía, yo tomé esta cuenta prestada de mi amigo hace un año para practicar tranquilamente fuera de mi cuenta principal", señaló DM en su declaración. "No jugué ahí después de llegar a los 11k MMR porque perdí el interés. Después de esto, el dueño de la cuenta (Ark) jugó ahí por alrededor de un mes y perdió un poco de MMR, y luego vendió la cuenta porque necesitaba dinero (yo ni sabía que la iba a vender). Yo no recibí dinero por subirle el nivel a la cuenta o por la venta de la misma. No me gustan los que compran cuentas, yo solo las uso para practicar nuevos héroes en un ambiente tranquilo. Espero que se calmen y dejen de arrastrarnos a mi y a gpk a esta situación".