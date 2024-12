sOAZ, pro player de League of Legends: "Dota es más divertido"

Habló fuerte y claro. SOAZ , el jugador de League of Legends , reveló recientemente en una entrevista que Dota 2 le parece un juego más divertido. Según el pro player francés, esto se debe a que LoL es un título que depende más del juego en equipo .

"Diría que simplemente en términos de juego, en lo más alto (de la escena competitiva), Dota es probablemente más divertido porque League se basa mucho más en equipos", señaló sOAZ. "No es que Dota no lo sea, está altamente basado en el juego en equipos, sin duda, pero creo que hay mucho más margen de error en Dota".

Además, el pro player reveló que jugó Dota 2 por mucho tiempo antes de competir en League of Legends. De hecho, sOAZ confirmó que su interés LoL llegó a raíz de su participación en torneos de Dota.

"Antes veía muchos videos de la escena competitiva de Dota, así que no diría que estaba al nivel de esos chicos, pero no era malo jugando. No era profesional, pero podría haber sido semi-pro, supongo", anotó. "La transición (de Dota a LoL) fue súper fácil en aquél entonces. Si quieres hacer la transición de Dota a League ahora es mucho más complicada".