Dota 2: Topson regresaría a la escena competitiva el próximo año

Cuando Topson llegó a la escena competitiva de Dota 2 , nadie lo conocía. El jugador había brillado en partidas públicas, pero ningún equipo se había atrevido a fichar a alguien con tan poca experiencia profesional. Sin embargo, OG tomó la decisión de reclutar al jugador para The International 8 , y el midlaner terminaría siendo una pieza fundamental en el squad que consiguió el bicampeonato.

"En realidad, me invitaron a OG después de TI, pero no conocía el roster, así que simplemente los rechacé. Pero todo sucedió después de saber que Ceb, N0tail y Topson no seguirían jugando”, puntualizó el jugador.