Hablando Hu...: ¿Qué pasó con su Academia Gamer?

Foto: Captura/YouTube

Además de los cursos que mencionan Mendoza y Luna en la entrevista, también se puede apreciar en la pestaña de "E-sports" los nombres de títulos como Just Dance , Clash Royale y Valorant . Sin embargo, no hay información disponible sobre estos cursos en la página, y solo se puede ver una introducción a través de la cuenta de YouTube de la academia.

"No vale la pena comprar este curso, la verdad una completa estafa, encima no tienen reembolso", anotó el usuario Paolo Baldeón en una reseña de una estrella. "La verdad a las personas les recomiendo ver videos en YouTube, eso sale gratis y aprenden más. Qué pena la verdad, encima todo está como mal grabado, cero de profesionalismo. No hay un orden lógico, las clases incompletas, la verdad es un desastre, no parecen ni profesores".